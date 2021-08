世衛指目前新型肺炎藥物效果不理想 擬測試另外3種藥物

【有線新聞】

世衛指現階段借用來治療新型肺炎的藥物效果不理想,會測試另外3款用作治療瘧疾、癌症等的藥物,是否對治療新型肺炎有幫助。

加入下一階段世衛臨床試驗的藥物,包括用於治療嚴重瘧疾、印度製藥公司的青蒿琥酯,將會採用標準劑量靜脈注射7天。

另一款是專治特定腸道癌症的口服標靶藥物、美國諾華藥廠的伊馬替尼,每日一劑、持續14天。參與試驗的人將會每天服用一次,持續14天。

最後一款是強生藥廠的英夫利西單抗,目前用於克隆氏症、類風濕性關節炎等免疫系統紊亂病,是單劑量靜脈注射。

世衛總幹事譚德塞說上周全球突破2億宗確診,開始尋找新的治療方法。這些藥是由獨立專家組挑選,被認為可以降低新型肺炎病人的死亡風險。

這次測試涉及全球52個國家,600多間醫院數千名研究人員參與。最先會在芬蘭兩大醫院做臨床實驗。

至於去年首階段的臨床試驗瑞德西韋、羥氯喹等四款藥物,初步結果指對住院患者只有很少甚至是幾乎沒有作用,預計下個月有最終結果,目前為止只是證實到皮質類固醇對治療重症患者有效。

世衛警告按照目前疫情發展趨勢,預計到明年初確診病例可能超過3億宗。呼籲全球團結遏制Delta變種,公平分配抗疫資源。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。