若違失疫苗接種卡應怎樣做

任何人在接種了第一劑新型肺炎疫苗後,都會收到一張疫苗接種卡,上面有接種了哪一種疫苗,何時和在何地接種的資料,但萬一遺失了這張卡又可以怎樣做?

從美軍到部分大企業,以及全美人口最多的城市。

紐約市長白思豪說:「我們有關室內堂吃、室內娛樂和室內健身室的安排,將是未來的走向。」

要求接種疫苗證明越來越普遍,因為專家都認為,要避免感染新型肺炎和傳染度強Delta變種,打疫苗可以提供最佳保障。

Emory大學Grady醫學院執行院長Carlos del Rio說:「我們要竭盡所能保護未打針的人,保護有兩種方法:合資格接種的人打疫苗和戴口罩,就是這麼簡單。」

隨著越來越多地方要求接種疫苗證明,大家也要準備好提供這種證明,例如是打疫苗時所得的疫苗卡,但如果你沒有這張實體卡,或者遺失了這張卡,聯邦疾控中心(CDC)表示,可以聯絡替你打針的機構,索取接種記錄。

CVS則表示,可以重新打印一張新卡,其他地方例如Walmart等,則會提供電子疫苗記錄,你也可以聯絡本州的衛生部的接種疫苗資訊系統。

最方便的做法是替自己的疫苗卡拍照,以作後備之用。

CDC也表示,如果打完第一針後,參加了類似V-safe或者VaxText等計劃,就可以在網上登入這些計劃,然後讀取自己的接種疫苗記錄。

