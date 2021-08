【KTSF 張麗月報導】

正當經濟反彈復甦之際,通脹仍然高企,聯邦勞工部發表的最新數據顯示,消費物價指數(CPI)7月份按年上升5.4%,與6月份的通脹年增長率差不多,也是13年來以年增長率計算,通脹升幅最大。

不過如果按月計算,7月份的通脹升幅就略為減慢,只是上升0.5%,與預期的升幅吻合,但不及前一個月的物價升幅。

在某些主要類別的物價似乎已經穩定下來,好像二手私家車和貨車的價錢,按月只是升0.2%,比6月份的升幅10.5%已經大幅回落。

如果不計食品和能源項目的核心CPI指數,按月升0.3% 低過市場預期,按年就上升4.3%。

