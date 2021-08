台灣僑委會灣區首個華語文學習中心9月4日揭幕（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國在海外的孔子學院退場之後,台灣僑委會積極推動要在歐美地區成立台灣華語文學習中心,希望取而代之,而灣區的第一個華語文學習中心將在9月4日揭幕,屆時台灣僑委會委員長童振源也將親自到場揭牌。

位於南灣聖荷西的矽谷中文學校,獲台灣僑委會審核通過,成為全球第一批華語文學習中心的其中一所學校,也是灣區第一間。

台灣僑委會委員長童振源屆時將來訪灣區,並在9月4日親自為該中心主持揭幕儀式。

該校最新的成人華語文教學計畫,將在9月秋季班開學。

矽谷中文學校校長寇惠風說:「這個計劃是針對18歲以上非華裔的朋友們,有興趣學習具有台灣特色中華文化,跟具有傳統的正體字,我們開設了一個零起點的班級。」

所謂零起點,就是學生不需要有任何中文基礎,這個首個台灣華語文中心的課程已經開始招生,只收15位學生,師資和教材都是由台灣引進。

寇惠風說:「我們請到了台灣,臺灣師範大學國語中心的非常有名的專家、老師們,除了從線上上課以外,我們也從台灣請來了逢甲大學華語中心前主任,來這邊擔任我們實體課程的老師。」

為了鼓勵更多主流年輕人學習華語文,並認識台灣,只要是18歲以上大學在校學生,學費有七折的折扣。

寇惠風透露,為了在全球設立台灣華語文中心,台灣僑委會正在編輯一套全新的成人華語教材,未來將全面使用這份教材,不過在此之前,他們使用的將是僑委會的500字說華語,適合初學者使用。

