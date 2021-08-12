台灣僑委會灣區首個華語文學習中心9月4日揭幕（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國在海外的孔子學院退場之後，台灣僑委會積極推動要在歐美地區成立台灣華語文學習中心，希望取而代之，而灣區的第一個華語文學習中心將在9月4日揭幕，屆時台灣僑委會委員長童振源也將親自到場揭牌。

位於南灣聖荷西的矽谷中文學校，獲台灣僑委會審核通過，成為全球第一批華語文學習中心的其中一所學校，也是灣區第一間。

台灣僑委會委員長童振源屆時將來訪灣區，並在9月4日親自為該中心主持揭幕儀式。

該校最新的成人華語文教學計畫，將在9月秋季班開學。

矽谷中文學校校長寇惠風說：「這個計劃是針對18歲以上非華裔的朋友們，有興趣學習具有台灣特色中華文化，跟具有傳統的正體字，我們開設了一個零起點的班級。」

所謂零起點，就是學生不需要有任何中文基礎，這個首個台灣華語文中心的課程已經開始招生，只收15位學生，師資和教材都是由台灣引進。

寇惠風說：「我們請到了台灣，臺灣師範大學國語中心的非常有名的專家、老師們，除了從線上上課以外，我們也從台灣請來了逢甲大學華語中心前主任，來這邊擔任我們實體課程的老師。」

為了鼓勵更多主流年輕人學習華語文，並認識台灣，只要是18歲以上大學在校學生，學費有七折的折扣。

寇惠風透露，為了在全球設立台灣華語文中心，台灣僑委會正在編輯一套全新的成人華語教材，未來將全面使用這份教材，不過在此之前，他們使用的將是僑委會的500字說華語，適合初學者使用。

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