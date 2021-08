參議院按黨派路線通過3.5萬億元開支藍圖決議案

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院周三以50票對49票按黨派路線表決通過3.5萬億元開支藍圖決議案。

民主黨人今次引用「預算協調程序」而表決該項開支法案,以繞過參議院一般而言,對預算案的60票過關門檻,共和黨人投反對票,少數黨領袖麥康尼就指,這項預算決議案太過激進,形容是「充滿魯莽的徵稅與開支」。

有共和黨人批評拜登政府提出不可持續的開支政策,要靠加大徵稅來支持,屬於不負責任的行為,不利經濟復甦,並導致通貨膨脹失去控制,損害子孫的未來。

也有共和黨人指,這個開支藍圖,鼓勵人瘋狂消費,令美國的債務更重。

但多數黨領袖舒默就強調,這個開支法案是幾十年來最重要的立法,將會為美國的家庭帶來希望與進步,有機會實現美國夢,不再重複過去20年來,美國社會感到的一股酸苦。

舒默說:「這是任務,不容(酸苦)再發生,要復原美國夢,讓中產階層美國人、窮苦美國人對未來有希望,他們不預期他們彈指即成,但肯定指望我們給予一些希望和進展,我們這試圖這樣做。」

這項開支藍圖法案涉及家庭、醫療健保、就業、環保等多方面的項目,預計在未來十年花費3.5萬億,幫助中等收入與低收入階層,下一步是要看民主黨人在秋天時如何撰寫與表決後續的法案,以落實民主黨在開支,與稅收方面的優先項目,具體細則,原則上是提高對富裕階層與企業的稅項來支付。

周三的表決被認為有助於眾議院通過,周二在參議院過關的1.2萬億基建法案,而這兩個法案都是拜登政府想達成的。

拜登說:「現在是時候令長遠計劃到位,重建美國更好未來。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。