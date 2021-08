佛州德州有校區不理州長禁令 要求師生返校戴口罩

【KTSF 江良慧報導】

消息指出,聯邦食品藥物管理局(FDA)預期會在48小時內宣布批准免疫力低的人士接種加強劑疫苗,這種加強劑將會是第三針Pfizer和Moderna疫苗,以下是其他有關新型肺炎疫情的消息。

雖然有示威者抗議和州長威脅收起撥款,但Broward縣校區委員仍然表決通過要戴口罩。

Broward縣校區委員Rosalind Osgood說:「我不願意冒風險,或玩俄羅斯輪盤,用人命,尤其是孩子的性命。」

Broward縣校區委員Laurie Rich Levinson說:「我們做了對的事,而且是對我們孩子最有利。」

佛州州長Ron DeSantis堅持自己下令禁止在學校強制戴口罩。

DeSantis說:「說到底我看法是這是家長的決定。」

但對衛生專家來說,根本無需辯論,因為關係到兒童的安全。

CNN醫療分析師Jonathan Reiner醫生說:「我們不要把這政治化,就說這是為了學生健康和安全。」

佛州有關口罩之爭也引起白宮的關注。

拜登說:「兒童之所以會受感染,是因為大部份個案都是居住在接種率低的州和社區,他們受未打針的成年人感染。」

佛州過去7天平均新症19,250宗,很多醫院因為新型肺炎病人出現人滿之患。

AdventHealth Orlando醫療機構Sanjay Pattani醫生說:「我們看到更多病重者到醫院,急切需要最高水平的看護,我們對加護病床和資源需求很大。」

聯邦政府已經向佛州運送至少200部呼吸機,應付當地病例急升,但州長說他並不知情。

DeSantis說:「我並不知情,沒聽說過,所以我要查看是否真確。」

與此同時,在德州州長Greg Abbott同樣禁止強制戴口罩令,包括在學校,但有兩個校區不理會州長,要求所有人要戴口罩,德州兩名法官也已經頒布法令,暫緩執行州長禁令,其中一名法官說,市民會因為州長的決定受到傷害。

德州衛生官員表示,目前只剩大約300張深切治療病床,醫護人員就警告說,大部分感染新型肺炎的人都有一個共同點。

北德克薩斯傳染病顧問Emma Dishner醫生說:「幾乎全部要加護留醫的人都未打針。」

