佛州德州有校區不理州長禁令 要求師生返校戴口罩

August 12, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 江良慧報導】

消息指出，聯邦食品藥物管理局（FDA）預期會在48小時內宣布批准免疫力低的人士接種加強劑疫苗，這種加強劑將會是第三針Pfizer和Moderna疫苗，以下是其他有關新型肺炎疫情的消息。

雖然有示威者抗議和州長威脅收起撥款，但Broward縣校區委員仍然表決通過要戴口罩。

Broward縣校區委員Rosalind Osgood說：「我不願意冒風險，或玩俄羅斯輪盤，用人命，尤其是孩子的性命。」

Broward縣校區委員Laurie Rich Levinson說：「我們做了對的事，而且是對我們孩子最有利。」

佛州州長Ron DeSantis堅持自己下令禁止在學校強制戴口罩。

DeSantis說：「說到底我看法是這是家長的決定。」

但對衛生專家來說，根本無需辯論，因為關係到兒童的安全。

CNN醫療分析師Jonathan Reiner醫生說：「我們不要把這政治化，就說這是為了學生健康和安全。」

佛州有關口罩之爭也引起白宮的關注。

拜登說：「兒童之所以會受感染，是因為大部份個案都是居住在接種率低的州和社區，他們受未打針的成年人感染。」

佛州過去7天平均新症19,250宗，很多醫院因為新型肺炎病人出現人滿之患。

AdventHealth Orlando醫療機構Sanjay Pattani醫生說：「我們看到更多病重者到醫院，急切需要最高水平的看護，我們對加護病床和資源需求很大。」

聯邦政府已經向佛州運送至少200部呼吸機，應付當地病例急升，但州長說他並不知情。

DeSantis說：「我並不知情，沒聽說過，所以我要查看是否真確。」

與此同時，在德州州長Greg Abbott同樣禁止強制戴口罩令，包括在學校，但有兩個校區不理會州長，要求所有人要戴口罩，德州兩名法官也已經頒布法令，暫緩執行州長禁令，其中一名法官說，市民會因為州長的決定受到傷害。

德州衛生官員表示，目前只剩大約300張深切治療病床，醫護人員就警告說，大部分感染新型肺炎的人都有一個共同點。

北德克薩斯傳染病顧問Emma Dishner醫生說：「幾乎全部要加護留醫的人都未打針。」

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