根據最新消息,舊金山(三藩市)將要求部分室內商業,包括酒吧,餐館堂食,健身室以及戲院等的職員和顧客,出示已接種完整新冠病毒疫苗的證明。

在疫情惡化下,舊金山市長布里德周四宣布,由8月20日星期五起,酒吧、餐館、健身室、夜店、戲院等室內娛樂場所,所有進入室內的顧客和員工都需要出示已接種完整疫苗的證明,如果只是拿取外賣或下單,則不受規限。

布里德表示,此舉是要保護市內工作的員工、顧客,以至整個舊金山。

上周紐約市也頒布了類似的規定,但舊金山的規定更嚴格,要求進入室內場所的員工和顧客要接種完整疫苗,紐約市只要求至少接種一劑疫苗。

