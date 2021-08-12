華裔社區領袖提出修改聯邦殘障人士法案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山（三藩市）華埠以至灣區有許多商戶，最近收到被控違反ADA聯邦殘障人士法的訴訟，現在有華裔社區領袖提出要求修改聯邦殘障人士法案。

華埠街坊會書記周禮樵（Leon Chow說：「我們華埠街坊會，將會向聯邦建議最近多起有關聯邦殘障人士法案ADA的訴訟，我們會有一個計劃，向聯邦立法議員提交建議書。」

華埠街坊會在舊金山華埠召開記者會，提到2016年，當時華埠有幾十個商戶，以及北加州有幾個縣的商戶收到律師信，指他們違反加州殘障人士法令，同年加州通過SB269法案，容許僱員不超過50人的商業，如果收到有關律師信，可以在15日內著手改正問題。

華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee） 說：「換句話說，在15日內商家修改好殘障人士（法例），無需罰款，同時不需要賠償，就算有什麼賠償，那些錢給政府，而不是給個人和律師費。」

華埠街坊會法律顧問Joe Breall說：「如果你15天內申請許可執照，可以停止對方提出訴訟，如果商戶採取積極行動去改正，就可以在申請執照期間免責，聘請承包商開工，15日足夠展開修改的計劃。」

2017年加州AB2093法案，更要求新出租的舖位，必須符合加州殘障人士法令。

華埠街坊會指出，自從加州通過SB269法案之後，針對商戶違反殘障人士法令的訴訟大幅減少，現在有殘障人士和律師控告商家違反聯邦ADA法案，因此華埠街坊會要求代表加州的國會議員范士丹（Dianne Feinstein）和普洛西（Nancy Pelosi），在國會推動修改聯邦ADA，引入與加州SB269法案相同的條文。

李兆祥說：「如果成功的話，商戶不用擔心，因為有加州SB269，以及有聯邦修改了的法律，將來那些律師就不會代表殘障人士控告商家，因為沒有錢收。」

李兆祥鼓勵加州居民寫信給范士丹和普洛西，要求修改聯邦ADA法例。

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