華裔社區領袖提出修改聯邦殘障人士法案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山(三藩市)華埠以至灣區有許多商戶,最近收到被控違反ADA聯邦殘障人士法的訴訟,現在有華裔社區領袖提出要求修改聯邦殘障人士法案。

華埠街坊會書記周禮樵(Leon Chow說:「我們華埠街坊會,將會向聯邦建議最近多起有關聯邦殘障人士法案ADA的訴訟,我們會有一個計劃,向聯邦立法議員提交建議書。」

華埠街坊會在舊金山華埠召開記者會,提到2016年,當時華埠有幾十個商戶,以及北加州有幾個縣的商戶收到律師信,指他們違反加州殘障人士法令,同年加州通過SB269法案,容許僱員不超過50人的商業,如果收到有關律師信,可以在15日內著手改正問題。

華埠街坊會主席李兆祥(Pius Lee) 說:「換句話說,在15日內商家修改好殘障人士(法例),無需罰款,同時不需要賠償,就算有什麼賠償,那些錢給政府,而不是給個人和律師費。」

華埠街坊會法律顧問Joe Breall說:「如果你15天內申請許可執照,可以停止對方提出訴訟,如果商戶採取積極行動去改正,就可以在申請執照期間免責,聘請承包商開工,15日足夠展開修改的計劃。」

2017年加州AB2093法案,更要求新出租的舖位,必須符合加州殘障人士法令。

華埠街坊會指出,自從加州通過SB269法案之後,針對商戶違反殘障人士法令的訴訟大幅減少,現在有殘障人士和律師控告商家違反聯邦ADA法案,因此華埠街坊會要求代表加州的國會議員范士丹(Dianne Feinstein)和普洛西(Nancy Pelosi),在國會推動修改聯邦ADA,引入與加州SB269法案相同的條文。

李兆祥說:「如果成功的話,商戶不用擔心,因為有加州SB269,以及有聯邦修改了的法律,將來那些律師就不會代表殘障人士控告商家,因為沒有錢收。」

李兆祥鼓勵加州居民寫信給范士丹和普洛西,要求修改聯邦ADA法例。

