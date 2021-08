參院民主黨領袖舒默稱要通過「雙軌基建法案」前路艱巨

【KTSF】

國會參議院全院周二表決通過1萬億元的基建計劃方案之後,參議院又表決通過3.5萬億元的預算開支議案,凸顯出拜登政府優先處理的,將會是龐大的基建和民生項目,但參議院民主黨領袖舒默承認,要通過這兩項「雙軌基建法案」,前路將會是艱巨的。

這兩項「雙軌基建法案」先後在參議院過關,涉及的撥款開支總額超過4萬億元,涵蓋龐大的基建工程、社會福利、醫療健保和環保等領域,兩項法案已經轉到眾議院審議,預料眾議院在下月中國會夏季休會過後,對3.5萬億元預算開支議案進行表決。

如果想國會通過這兩項法案,民主黨人必須擺平來自黨內中間派和自由派議員的壓力,以及來自共和黨人的反對。

參議院民主黨領袖舒默周三表示,民主黨人經過多月來的討價還價才到達這個地步,前路也不會容易妥協,但他認為絕對值得去做。

拜登說:「現在是時候令長遠計劃到位,重建美國更好未來。」

根據立法程序,民主黨在擴大社會安全網等福利計劃,以及推廣清潔能源方面,需要採取更多立法程序,眾議院也需要通過一個預算議案,然後國會屬下的委員會,需要幾個星期時間,去草擬一項法案,讓國會參眾兩院可以透過「和好的立法程序」 ,即是以簡單多數票就可以通過法案。

面對這麼大筆的預算立法,整個過程可能需要幾個月時間去完成,期間也可能會出現爭抝。

