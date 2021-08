紐森要求加州所有公校教職員必須接種疫苗 否則每周檢測（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森周三宣佈,要求所有公立學校的教職員必須接種疫苗,否則必須每星期做一次病毒檢測,是全國第一個實施類似規定的州。

新規定將會在周四實施,所有在學校工作的員工,包括教師、校巴司機、清潔工人等,必須在10月15日之前完成接種疫苗,未完成接種疫苗的教職員,必須每星期做一次病毒檢測。

紐森說:「我覺得這是正確的決定,也能維持學校開放,也是家長們如我最關心的事情,我有4個孩子,我知道學校會盡能力保持學生安全和健康。」

加州教師聯會表示,九成的成員已經接種了疫苗,即是大約28萬名教師,聯會也發聲明指這是合適的一步,確保學校安全,尤其因為12歲以下的學童未能接種疫苗,應對高傳播性的Delta變種病毒。

灣區多個校區,包括舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙)、聖荷西、Marin縣聯合校區,早前實施了類似的疫苗規定。

紐森早前都規定所有州府員工以及醫護人員,必須在9月30日之前接種完整疫苗,除非有特定醫療或宗教理由才可豁免。

在印度Delta變種病毒肆虐下,加州的病例數目正在上升,周三多9,925人確診,新症率是每十萬日增23.1宗,現時有77.5%合資格的居民接種了至少一劑疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。