【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠商會主席陳錫澎周三去信給加州州長紐森,要求將奧克蘭列入緊急狀態,動用CHP加州公路巡警去對抗奧克蘭的暴力罪案,紐森周三回應指,他已經收到有關請願,不過無正面回應會否應承。

紐森說:「奧克蘭市長和我談過,她曾提出正式訴求,我跟她說我已經收到請願,州府不需要宣佈緊急狀態,去肯定事態嚴重才處理。」

他又表示,早前宣佈會出動CHP與地方執法人員合作,在高罪案地區打擊偷竊等罪案,又會提供更多資源,將犯人繩之於法。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。