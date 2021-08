【有線新聞】

南韓組合BigBang前成員勝利涉及安排性交易等共9項罪名成立,被軍事法庭判囚3年,當庭羈押,並罰款11億韓圜。

31歲、本名李昇炫的勝利,被指在2015至16年安排外籍投資者 在首爾多間夜店接受性服務,以及在美國拉斯維加斯賭博,違反外匯交易法等。

勝利否認大部份控罪,檢方指他沒有悔意,推卸責任予生意夥伴,法院認定勝利從不法行為中獲利不少,有需要重判。

