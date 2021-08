【KTSF】

面對山火吹來的煙霧,灣區空氣素質區域管理部門將為一些低收入人士提供空氣過濾器。

灣區空氣素質區域管理部門,主要將對灣區大約兩千個哮喘緩解項目的報名病人提供空氣過濾器。

當局表示,因為山火產生的煙霧和空氣污染,會對有如哮喘等慢性病患者的健康造成顯著威脅,而空氣過濾器則能夠除走毒素、灰塵和花粉。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。