南灣前大學教授涉嫌在Dixie山火附近縱火被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州目前正在燃燒中最大的山火Dixie山火,已經燒毀超過50萬英畝林地,而一名在灣區教學的前教授,也因為涉嫌在山火附近縱火被捕。

截至周三上午,Dixie山火已經燒毀加州北部4個縣的超過50萬英畝林地,有超過1,045棟建築物被燒毀,目前火場有30%受控,現在已經是加州歷來第二大山火,有超過6千消防人員參與滅火行動。

執法人員目前也已經逮捕並起訴一名47歲的前聖荷西居民Gary Maynard,指他涉嫌8月7日,在Lassen國家森林縱火,另外也還懷疑他和另外兩個地點起火有關。

負責起訴的聯邦檢控官表示,被告因為涉嫌在防火線後點火,會導致在滅火的消防人員前後被火包圍,對他們構成更大的威脅。

被告Maynard曾是Santa Clara大學的社會系教授,也曾是Sonoma州立大學的刑事司法系教授,但是目前沒有在這兩間大學教學。

