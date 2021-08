【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠下星期六和日將會舉辦中元節慶祝活動。

妙蓮仙館館長高嗣正說:「21號星期六在勝利堂舉行供天法會,供天意思是希望上天保佑我們,22號星期日就有個讚星轉運,轉運意思是希望轉來好運。」

今屆的中元節活動由中華總會館、妙蓮仙館、柔功門、華埠歷史文化協會聯合舉辦,時間是星期六和日上午10點,在舊金山華埠勝利堂Stockton街829號舉行,星期日都會派發福米等禮品,以及派籌給長者享用慈善齋宴等。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。