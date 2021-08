中國女排隊長朱婷針對造謠抹黑言論報警

【有線新聞】

中國女排在東京奧運失利引來網民不滿,矛頭直指隊長朱婷,朱婷周三委託律師報案,指有人造謠,要求追究刑事責任。

自中國女排在東京奧運連場失利後,網上就開始流傳出針對隊長朱婷的負面言論,包括有指朱婷在備戰奧運期間,以罷訓威脅主教練郎平同意她私自接拍商業廣告,引發隊員不滿;又指在全隊做廣告代言時「耍大牌」,以罷拍要挾廣告商更換隊員,導致隊內矛盾進一步擴大,凝聚力大減,最終女排在奧運小組賽爆冷出局。

朱婷星期三在個人社交平台表示,已委託律師就部分針對她造謠和抹黑的言論報警,指已收集證據並完成公證,會向造謠者追究刑事責任,相關言論隨後已被刪除。網民普遍支持朱婷,認為她已到了忍無可忍的地步,更有網民列出一些造謠的微博帳號,希望當局嚴懲。

朱婷在今屆東京奧運表現未如理想,首場對土耳其的比賽中,全場只得4分,中國女排最終0:3落敗,其後再輸兩場無緣出線。郎平其後表示,朱婷手腕韌帶撕裂的舊疾復發,痛楚讓她無法用力,發揮不出正常水平。她當時也指網絡上一些失實的攻擊和中傷,對運動員的情緒也帶來了巨大影響,教練組也花了很多時間,為運動員做心理疏導工作。

國際排聯在奧運後亦發文力撐朱婷,表示她已經成為中國的驕傲,全世界的粉絲都不會忘記她的犧牲。朱婷2013年入選國家隊,在國際賽事中曾14次取得最有價值球員稱號,是國際排聯歷來最多的球員,被譽為「MVP收割機」。

