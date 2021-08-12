中國女排隊長朱婷針對造謠抹黑言論報警

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中國女排在東京奧運失利引來網民不滿，矛頭直指隊長朱婷，朱婷周三委託律師報案，指有人造謠，要求追究刑事責任。

自中國女排在東京奧運連場失利後，網上就開始流傳出針對隊長朱婷的負面言論，包括有指朱婷在備戰奧運期間，以罷訓威脅主教練郎平同意她私自接拍商業廣告，引發隊員不滿；又指在全隊做廣告代言時「耍大牌」，以罷拍要挾廣告商更換隊員，導致隊內矛盾進一步擴大，凝聚力大減，最終女排在奧運小組賽爆冷出局。

朱婷星期三在個人社交平台表示，已委託律師就部分針對她造謠和抹黑的言論報警，指已收集證據並完成公證，會向造謠者追究刑事責任，相關言論隨後已被刪除。網民普遍支持朱婷，認為她已到了忍無可忍的地步，更有網民列出一些造謠的微博帳號，希望當局嚴懲。

朱婷在今屆東京奧運表現未如理想，首場對土耳其的比賽中，全場只得4分，中國女排最終0:3落敗，其後再輸兩場無緣出線。郎平其後表示，朱婷手腕韌帶撕裂的舊疾復發，痛楚讓她無法用力，發揮不出正常水平。她當時也指網絡上一些失實的攻擊和中傷，對運動員的情緒也帶來了巨大影響，教練組也花了很多時間，為運動員做心理疏導工作。

國際排聯在奧運後亦發文力撐朱婷，表示她已經成為中國的驕傲，全世界的粉絲都不會忘記她的犧牲。朱婷2013年入選國家隊，在國際賽事中曾14次取得最有價值球員稱號，是國際排聯歷來最多的球員，被譽為「MVP收割機」。

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