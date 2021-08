白宮要求FTC調查石油價格和汽油售價為何有偏差

【KTSF韓千繪報導】

白宮要求有關部門調查石油價格和汽油售價為何有偏差,當中是否涉及非法或操縱行為。

白宮全國經濟協會主席Brian Deese致信給聯邦貿易委員會(FTC)主席,要求對方調查為何石油價格飆升時,汽油售價升得快,但油價下跌時,汽油售價就跌得慢,當中是否涉及一些反競爭或其他非法操縱手段,他指這個是不平衡現象。

有業內分析指出,FTC的調查可能不會揭發任何違規行為,因為汽油售價高企的因素,可能是勞工成本增加、司機短缺和煉油設施關閉等。

隨著抗疫限制措施逐步放寬,導致更多人開車外出,對汽油的需求也增加。

勞工部周三發表的數據顯示,在過去一年,汽油售價的升幅,遠高於能源價格,汽油售價升42%,但能源就升24%。

與此同時,白宮國家安全顧問Jake Sullivan也呼籲石油出口國組織OPEC,及其他盟國成員增加產油量,以平衡油價,避免危害全球經濟復甦。

