白宮要求FTC調查石油價格和汽油售價為何有偏差

【KTSF韓千繪報導】

白宮要求有關部門調查石油價格和汽油售價為何有偏差，當中是否涉及非法或操縱行為。

白宮全國經濟協會主席Brian Deese致信給聯邦貿易委員會（FTC）主席，要求對方調查為何石油價格飆升時，汽油售價升得快，但油價下跌時，汽油售價就跌得慢，當中是否涉及一些反競爭或其他非法操縱手段，他指這個是不平衡現象。

有業內分析指出，FTC的調查可能不會揭發任何違規行為，因為汽油售價高企的因素，可能是勞工成本增加、司機短缺和煉油設施關閉等。

隨著抗疫限制措施逐步放寬，導致更多人開車外出，對汽油的需求也增加。

勞工部周三發表的數據顯示，在過去一年，汽油售價的升幅，遠高於能源價格，汽油售價升42%，但能源就升24%。

與此同時，白宮國家安全顧問Jake Sullivan也呼籲石油出口國組織OPEC，及其他盟國成員增加產油量，以平衡油價，避免危害全球經濟復甦。

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