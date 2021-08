專家指新型肺炎康復者也應接種疫苗

【KTSF 馮政浩報導】

美國衛生官員一直推廣接種疫苗,指出是防禦自己和他人感染新型肺炎和高度傳染變種病毒的最佳方法,不過一項最新研究顯示,曾經感染病毒的康復者,也應該捲起衣袖打疫苗。

這幾個月,美國的高級衛生官員不斷忠告每一個合資格接種疫苗者去打針,聯邦疾控中心(CDC)最新數據顯示,超過99.99%打齊針的人士,就算針後感染,都不會有嚴重病徵。

前巴爾的摩衛生總監Leana Wen醫生說:「我想每一個人都希望接種數字會更高,因為我們知道,大家都需要更多社區群體免疫。」

6月份的蓋立普調查指出,一些不去接種疫苗人士的,其中一個原因是他們以為患過新型肺炎會有保護。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha醫生說:「以前感染過所能夠提供的保護程度,不及完整接種疫苗。」

CDC的最新研究顯示,如果在2020年染過新冠病毒,但並無打疫苗,在2021年5月或6月,感染機會是兩倍於那些曾經染疫但之後有注射疫苗人士。

說:「我對每個曾經感染病毒人士的忠告是,你也需要接種疫苗,因為會有很多突破個案,如果沒有打針的再度染疫機會,相對高過打齊針者很多。」

目前仍未知道新型肺炎康復者,體內的自然免疫能力可以維持多久。

但疾控中心表示,並無一個最低等待時間讓康復者去打疫苗。

疾控中心也指出,變種病毒,例如Delta,可能影響感染康復者的自然免疫時間,而數據持續顯示,已經接種者可以得到高度保護。

