美軍情報料塔利班3個月攻陷首都喀布爾

塔利班在一星期攻下阿富汗9個省的首府,美軍最新評估,首都喀布爾可能在3個月內失守,總統加尼撤換軍方參謀長。

塔利班武裝攻佔西部法拉省首府後,拖著政府軍士兵屍體遊街,高呼「真主偉大」;街道傳出多下槍聲。塔利班一日內還拿下另兩個省的首府,包括北部巴達赫尚省的法扎巴德及巴格蘭省的普勒胡姆里。西部昆都士連日有數百名政府軍投降,軍車、戰機落入武裝分子手中。

塔利班勢如破竹,《路透社》引述美國官員報道,美軍最新評估塔利班可能1個月內就圍困首都喀布爾,90日將其攻陷,比起上個月的評估快多三個月。塔利班至今控制全國近六成半土地,34個省中塔利班先後攻下9個首府,正威脅另外11個。

總統加尼周三撤換軍方參謀長,並前往北部巴爾赫省首府馬扎里沙里夫與當地將領會面,協調政府軍和民兵對抗塔利班攻勢。馬扎里沙里夫是僅餘政府軍仍控制東北部首府,這處如果被攻下,政府軍將喪失對北部地區的控制,有利塔利班鞏固北方勢力,再向喀布爾推進。

