舊金山聯合校區要求所有教職員接種疫苗 否則每周檢測（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區宣布,要求所有教職員提供接種完整疫苗的證明,否則需要每星期接受檢測,另外學校也做好準備,迎接學生下星期一返回校園。

位於舊金山華埠的劉貴明小學,老師和職員準備一切,迎接下星期一開學,學生返回校園,校長表示,學生在室內需要戴口罩,也要求學生在戶外戴口罩,除了喝水和進食時才脫下口罩,而教職員將執行班房和校園的衛生措施。

劉貴明小學校長Gloria Choy說:「我們打開窗門,老師每天下班之前,抹乾淨所有桌面,為了他們自己的安全,以及學生的安全,校工每天清潔洗手間幾次。」

舊金山聯合校區現要求校區約一萬名教職員,最遲8月31號提供接種完整疫苗的證明,否則最少每星期檢測一次。

校區總監表示,新型肺炎變種病毒在社區中傳播,要求教職員接種疫苗可保障教職員、學生和家庭的安全。

校區至今約有一半教職員已經提交接種疫苗的證明,校區鼓勵學生接種疫苗,但沒有規定學生必須接種疫苗,校區強調非常重視學校重開的防疫措施。

舊金山聯合校區發言人馮弘美(Hong Mei Peng)說:「我們校區非常密切的和當地衛生部門,還有醫生,在UCSF專業的醫生一起合作,去實施不一樣的健康和衛生方面的預防措施,他們的孩子8月16日返回學校時,會有一個安全的,有關懷的,讓他們成長的學習環境。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。