南灣聖荷西發生入屋性侵案件,受害人是一名未滿10歲的女童,與疑犯互不相識,警方事後拘捕了疑犯。

聖荷西警方指出,24歲疑犯Dupree Hornsby是聖荷西居民,他涉嫌上星期五早上7時左右,進入位於Alum Rock區Damsen Drive 100號地段一棟住宅,涉嫌在屋內性侵一名未夠十歲的女童,一名家庭成員發現後趕走疑犯。

警方隨後在現場一帶搜索疑犯,大約兩小時後,一名巡邏警員發現一個男人在附近步行,外貌與疑犯的資料吻合,警方扣留了男子,並證實他就是涉案疑犯,Santa Clara縣地檢處控告他8項性侵10歲以下兒童的嚴重罪名。

警方呼籲市民提供資料,可與Detective Yue,姓岳的探員聯繫,電話是(408) 277-4102。

