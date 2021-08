僑領陳鍚澎去信州長請求把奧克蘭治安列緊急狀態（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)華埠商會主席陳鍚澎去信州長紐森,請求將奧克蘭列為進入緊急狀態,調派加州封法人員介入,將暴力罪案犯人繩之於法。

陳鍚澎說:「奧克蘭已經去到一個地步,是最危險的時期,所以這封信要求州府調派資源,這些犯案者知道一件事,奧克蘭警力有限,所以他們不怕,但當他們知道加州公路巡警幫手時,不單是阻嚇力大,更加可以緝拿罪犯。」

陳鍚澎表示,他會同其他社區人士聯署去信給州長紐森,要求州府將奧克蘭列入緊急狀態後,調派加州公路巡警以及調查員,在奧克蘭協助打擊暴力罪案,奧克蘭市議員Loren Taylor都表示支持。

對於上星期六發生的搶劫及槍擊案,陳鍚澎重申,他反對削減奧克蘭警局的經費,他又指出,奧克蘭的治安問題,不單是因為警力不足,而是擔心警員捉到賊人後,不久後又釋放他們,令他們繼續犯案。

信中又請求FBI聯邦調查員和ATF聯邦反煙酒武器及爆炸品局的執法人員,協助維持奧克蘭治安,華協中心又指,會幫有需要的商鋪加裝閉路電視鏡頭。

奧克蘭警方指出,近期市內搶劫案數目增加,令人擔憂,很多時候匪徒專向攜帶著背囊、手袋或電子產品的市民下手,警方呼籲市民如果遇到搶劫,不要反抗,以免受傷,外出時越簡便越好,最好只攜帶一份身份證件、一張提款卡或信用卡,不要將所有信用卡和現金放在錢包、手袋或背囊,不要只顧看手機而分心,出入汽車時留意四周環境。

