僑領陳鍚澎去信州長請求把奧克蘭治安列緊急狀態（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）華埠商會主席陳鍚澎去信州長紐森，請求將奧克蘭列為進入緊急狀態，調派加州封法人員介入，將暴力罪案犯人繩之於法。

陳鍚澎說：「奧克蘭已經去到一個地步，是最危險的時期，所以這封信要求州府調派資源，這些犯案者知道一件事，奧克蘭警力有限，所以他們不怕，但當他們知道加州公路巡警幫手時，不單是阻嚇力大，更加可以緝拿罪犯。」

陳鍚澎表示，他會同其他社區人士聯署去信給州長紐森，要求州府將奧克蘭列入緊急狀態後，調派加州公路巡警以及調查員，在奧克蘭協助打擊暴力罪案，奧克蘭市議員Loren Taylor都表示支持。

對於上星期六發生的搶劫及槍擊案，陳鍚澎重申，他反對削減奧克蘭警局的經費，他又指出，奧克蘭的治安問題，不單是因為警力不足，而是擔心警員捉到賊人後，不久後又釋放他們，令他們繼續犯案。

信中又請求FBI聯邦調查員和ATF聯邦反煙酒武器及爆炸品局的執法人員，協助維持奧克蘭治安，華協中心又指，會幫有需要的商鋪加裝閉路電視鏡頭。

奧克蘭警方指出，近期市內搶劫案數目增加，令人擔憂，很多時候匪徒專向攜帶著背囊、手袋或電子產品的市民下手，警方呼籲市民如果遇到搶劫，不要反抗，以免受傷，外出時越簡便越好，最好只攜帶一份身份證件、一張提款卡或信用卡，不要將所有信用卡和現金放在錢包、手袋或背囊，不要只顧看手機而分心，出入汽車時留意四周環境。

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