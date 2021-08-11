華裔男子無悔見義勇為遭槍傷 再遇同樣情況仍會出手相助（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

上星期六在奧克蘭（屋崙）華埠一名華裔男子見到兩名華裔女子在街上被搶劫，於是見義勇為上前試圖制止疑犯，不過被疑犯開槍射中手臂，幸好沒有生命危險，周一已經出院，他表示，下次見到同樣情況，都一樣會出手相助。

該名見義勇為的好心人，27歲的李先生手臂中槍，經療傷後星期一已經出院，他表示，好幸運仍然生還。

上星期六下午約兩時，奧克蘭華埠8街夾Franklin街一間海味店前，閉路電視拍到案發過程，多名年輕華裔男女在步行時，兩名持槍蒙面男子突然從後企圖搶走兩名華裔女子的手袋。

李先生表示，當時陪媽媽行街，聽到有人尖叫後，於是立即走上前試圖化解衝突，當時其中一名匪徒用槍指向一名女事主，同行的男事主於是推開匪徒，而李先生就將匪徒壓倒在地，之後被匪徒開槍擊中手臂，靠近膊頭的地方。

李先生表示，當時採取行動，只是因為顧及他人安全，起初以為只是糾紛，直至對方掏出手槍時，才發現走得太近。

李先生說：「我下次也會再出手相助，但做法可能不同，不過我仍然會上前，不會袖手旁觀，但會早點出聲。」

李先生又說，他曾經接受過遇到槍手時如何應變的訓練，指出個人安全是最重要，建議如果見到槍手，放低財物，丟掉它，又或者嘗試分散槍手注意力後逃走才是上策，逼不得已情況下才跟槍手肉搏。

至於案中另一名男事主，最終協助女事主搶回一個手袋，不過就被匪徒用槍打傷頭部，匪徒其後坐上一輛接應的私家車逃去無蹤，警方尚未拘捕任何人。

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