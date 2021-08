華裔男子無悔見義勇為遭槍傷 再遇同樣情況仍會出手相助（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

上星期六在奧克蘭(屋崙)華埠一名華裔男子見到兩名華裔女子在街上被搶劫,於是見義勇為上前試圖制止疑犯,不過被疑犯開槍射中手臂,幸好沒有生命危險,周一已經出院,他表示,下次見到同樣情況,都一樣會出手相助。

該名見義勇為的好心人,27歲的李先生手臂中槍,經療傷後星期一已經出院,他表示,好幸運仍然生還。

上星期六下午約兩時,奧克蘭華埠8街夾Franklin街一間海味店前,閉路電視拍到案發過程,多名年輕華裔男女在步行時,兩名持槍蒙面男子突然從後企圖搶走兩名華裔女子的手袋。

李先生表示,當時陪媽媽行街,聽到有人尖叫後,於是立即走上前試圖化解衝突,當時其中一名匪徒用槍指向一名女事主,同行的男事主於是推開匪徒,而李先生就將匪徒壓倒在地,之後被匪徒開槍擊中手臂,靠近膊頭的地方。

李先生表示,當時採取行動,只是因為顧及他人安全,起初以為只是糾紛,直至對方掏出手槍時,才發現走得太近。

李先生說:「我下次也會再出手相助,但做法可能不同,不過我仍然會上前,不會袖手旁觀,但會早點出聲。」

李先生又說,他曾經接受過遇到槍手時如何應變的訓練,指出個人安全是最重要,建議如果見到槍手,放低財物,丟掉它,又或者嘗試分散槍手注意力後逃走才是上策,逼不得已情況下才跟槍手肉搏。

至於案中另一名男事主,最終協助女事主搶回一個手袋,不過就被匪徒用槍打傷頭部,匪徒其後坐上一輛接應的私家車逃去無蹤,警方尚未拘捕任何人。

