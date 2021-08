舊金山華裔家長抗議子女返校上課 要求繼續網上學習（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)E R Tayor小學一班華裔家長,周二下午到舊金山聯合校區辦事處抗議,他們擔心疫情期間子女返回學校不安全,要求校區讓學生可選擇繼續在網上學習。

家長周愛明說:「因為我們不滿意學校沒有提供網上學習的選擇給我們,要我們返學校上課,最初沒有提供,後來有家長在網上到處尋找,將連結傳給我們,我們才知道有網上的申請,最初沒有的,令家長無所適從。」

周二前往校區抗議的E R Taylor小學家長,他們的子女大多比較年幼,幼稚園至3年級,家長們表示,擔心疫情,認為子女上學不安全,本台就家長的擔憂訪問了舊金山教育委員會主席。

舊金山教育委員會主席Gabriela Lopez說:「我們想讓家長們知道,我們明白他們的恐懼,所以我們要確保校園重開之後,不會因為親身授課上學而導致確診個案,我們衡量過學生上學利多於弊,我們也做足防疫以及安全措施,照顧好我們的學生和教職員。」

家長們表示,希望校區提供會講中文的雙語職員,回答家長的問題,提供新學年上學的資訊。

