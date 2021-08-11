舊金山華裔家長抗議子女返校上課 要求繼續網上學習（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）E R Tayor小學一班華裔家長，周二下午到舊金山聯合校區辦事處抗議，他們擔心疫情期間子女返回學校不安全，要求校區讓學生可選擇繼續在網上學習。

家長周愛明說：「因為我們不滿意學校沒有提供網上學習的選擇給我們，要我們返學校上課，最初沒有提供，後來有家長在網上到處尋找，將連結傳給我們，我們才知道有網上的申請，最初沒有的，令家長無所適從。」

周二前往校區抗議的E R Taylor小學家長，他們的子女大多比較年幼，幼稚園至3年級，家長們表示，擔心疫情，認為子女上學不安全，本台就家長的擔憂訪問了舊金山教育委員會主席。

舊金山教育委員會主席Gabriela Lopez說：「我們想讓家長們知道，我們明白他們的恐懼，所以我們要確保校園重開之後，不會因為親身授課上學而導致確診個案，我們衡量過學生上學利多於弊，我們也做足防疫以及安全措施，照顧好我們的學生和教職員。」

家長們表示，希望校區提供會講中文的雙語職員，回答家長的問題，提供新學年上學的資訊。

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