舊金山中華總商會聘法律團隊協助被控違反殘障人士法的華埠商家（視頻）

舊金山(三藩市)中華總商會周二正式向外界介紹法律辯護團隊,將為收到被控違反ADA聯邦殘障人士法訴訟的華埠商家,提供免費法律諮詢及必要協助。

舊金山中華總商會專門為華埠商家遭外地律師指控違反聯邦殘障人士法例ADA的問題成立的法律辯護團隊陣容強大,包括舊金山律師協會,兩家律師事務所—Prather Law Offices和Perkins Coie LLP,以及會說中文的協調員等,為收到訴訟的華埠商家提供免費法律服務。

中華總商會法律團隊協調員陳小焱(Chyanne Chen)說:「非常初步的一個階段,所以還是希望先收到信息,做出一個詳細的分析,然後再進行下一步策略的一個公開,就看看是單獨的去協助我們的商家,提供免費的法律援助,還是我們進行一個集體的訴訟抗辯。」

陳小焱指出,目前透過她記錄在案遞交給律師的個案有12位商家,都是在華埠經營小生意的華裔業主,但估計光是在華埠就可能有一百多個華裔業主受影響,由於ADA法律牽涉非常複雜,涉及聯邦、加州和地方法律,因此呼籲業主主動與中華總商會聯繫。

陳小焱說:「無論他們是甚麼月份收到的,哪怕他們現在目前已經有請了律師代表他們的個案,因為律師代表也是比較漫長的過程,所以如果他還是需要通過我們這邊得到一些援助,或者是免費的諮詢,他都可以聯繫總商會這邊的電話。」

舊金山中華總商會上個月底已宣布將籌募50萬美元的法律辯護基金,作為法律服務的經費,業主可致電(415) 982-3000取得協助。

根據舊金山總商會的了解,今年3月起,陸續有商家接到律師函(demand letter)或是訴訟書(complaint),有商家透露考慮花錢與原告和解,不過金額動輒上萬元。

為了讓社區團結對抗不合理的訴訟,中華總商會呼籲商家和他們聯繫,用集體的力量來杜絕濫用ADA法律的訴訟。

