加拿大商人邁克爾斯帕沃爾被控刺探中國機密罪成判囚11年

加拿大商人邁克爾斯帕沃爾被控為境外刺探中國機密罪成,一審判囚11年、沒收5萬人民幣,並驅逐出境。加拿大譴責有關法律程序不公平和不透明。

邁克爾斯帕沃爾被丹東市中級人民法院認定,犯下為境外刺探、非法提供中國機密罪,被判囚11年、沒收5萬人民幣,並驅逐出境。此控罪一般判囚5至10年,情節嚴重則判監10年以上或無期徒刑。

早上有份旁聽的加拿大駐華大使鮑達民指,相信邁克爾斯帕沃爾將在完成服刑後被驅逐,轉達對方稱精神很好、希望回家和感謝外界支持,他有機會上訴。大使譴責裁決基於不公平和不透明的法律程序。

邁克爾斯帕沃爾2018年底在中國被捕時,正值加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟與中國關係緊張,中方扣押邁克爾斯帕沃爾約兩年半才起訴,3月閉門審訊。

周三的判刑是中方一連兩日就加拿大公民作出的第二項裁決。加方再次質疑裁決正值加拿大審理孟晚舟引渡聆訊之際,並非巧合。

在中國被控走私毒品的謝倫伯格周二被法院駁回上訴,維持判處死刑。

而加拿大前外交官康明凱與邁克爾斯帕沃爾同期在中國被捕,面臨相同控罪,未知何時宣判。加方重申中方是任意拘控兩人,要求立即放人。

