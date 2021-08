加拿大外長強烈譴責中方對加拿大商人裁決

【有線新聞】

針對加拿大商人邁克爾斯帕沃爾被控為境外刺探中國機密罪成,被判囚11年,加拿大外長加爾諾再次促請中方放人,美國則批評中方試圖利用被捕加拿大人做談判籌碼。

加爾諾對判刑予以最強烈譴責,說邁克爾斯帕沃爾遭受不公平對待,審訊過程不透明、違反國際法,並感謝盟國派外交代表旁聽支持。他說此案已經拖得太久,呼籲中方立即放人。

加爾諾又說不清楚邁克爾斯帕沃爾會否未完成刑期就被遞解出境,將要求北京政府提供更多細節。

加爾諾又談及加拿大公民謝倫伯格販毒案二審維持判死刑,說法院駁回上訴的速度顯示裁決不公正。他說案件非常影響在外國工作、生活的加拿大公民,會繼續與中美政府高層溝通。

另外,美國駐華大使館在邁克爾斯帕沃爾判刑後發聲明譴責,要求立即釋放他和前外交官康明凱。聲明指中方對兩人的審訊,是試圖利用他們作為談判籌碼。

