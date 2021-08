亞裔官員與亞洲8國駐舊金山總領事討論反亞裔仇恨問題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

3位亞裔民選官員、8位亞洲國家駐舊金山的總領事和大批亞裔社區組織,周一共同關注疫情下反亞裔仇恨問題,呼籲沉默的大眾勇於站出來,反對歧視和暴力。

關注亞洲事務的非牟利機構Asia Society周一舉行以「強化團結反對仇亞」為主題的視訊會議,由亞裔民選官員和來自中國、日本、韓國、越南和印度等8個國家駐舊金山總領事,共同關注暴力和仇視亞裔的問題。

多位與會人士稱,針對亞裔的歧視其來已久,可以說是伴隨移民史走過來的,早年有排華法,現在因為新冠疫情,使得仇視亞裔的情況更為嚴重。

加州眾議員丁右立(Phil Ting)說:「當美國和特定國家有衝突時,國民十有八九首當其衝,要忍受仇恨,所以我們看到二戰時的日本集中營,還有歷史上華裔移民最早來這裡幫忙蓋鐵路和淘金時。」

日裔州眾議員村土康郎也以39年前因為種族仇恨遭到殺害的華裔陳果仁(Vincent Chin)案為例,談到近期的仇恨問題。

州眾議員村土康郎(Al Muratsuchi)說:「在仇恨者的眼中,我們(亞裔)長得都一樣,這位華裔之所以被失業工人所謀殺,是因為被當成替罪羊,認為日本人奪走他們的工作,造汽車來和美國製造業競爭。」

中國駐舊金山總領事王東華認為,美國挑起的對抗,是導致反亞裔仇恨升級不可忽視的因素。

王東華說:「不該忽視那些一再妖魔化中國的論述,及累積與中國的對抗,是仇亞升級的一個因素,我們希望美國理解,強健的美中關係,是兩國最佳利益,也有益於美國社會團結穩定。」

至於該如何應對日益高漲的仇亞情緒?除了鼓勵受害人踴躍舉報,韓裔加州參議員Dave Min認為,要在法律和政府預算兩方面為亞裔爭取權益,不過最重要的還是沉默大眾要勇於站出來發聲。

Min說:「因為我相信和看到,現在社區裡有很多人,白人、黑人或拉美裔,相信是可以,也為社會所接受,作為種族主義者去對抗亞裔,犯下非常激烈仇恨的歧視亞裔行為,或是公然說出類似的話,我們要確保反亞裔或種族主義者,再次不容於文明社會。」

菲律賓裔的加州司法部長Rob Bonta也錄製影片參與,強調仇亞行為不能也不該被容忍,他在加州司法部會繼續支持社區建設沒有仇恨的未來。

