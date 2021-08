舊金山發生多宗持械劫案 3受害人為亞裔（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

過去幾天,舊金山(三藩市)也發生多宗持械搶劫案,有3宗案件的受害人為亞裔,其中一名亞裔男人更被槍傷。

8月6日上週五下午約3點,在Excelsior區Munich街400號路段,兩個20至30歲的非洲裔男人強行進入一個住宅,當時屋內有一名37歲女人和一名10女童,兩人都是亞裔,其中一個匪徒用槍指嚇女事主,另一人就在屋內搜掠,搶走頸鍊後逃去。

8月7日週六晚接近午夜,在Mission區Capp街600號路段,兩個年約20歲的匪徒行近一名23歲亞裔男人,要求財物,男事主拒絕,其中一名匪徒向事主開槍之後離開,事主受傷送院,無生命危險。

8月8日週日晚上10點,在Berry街100號路段,一名54歲亞裔男人坐在車內,一個非洲裔男人行近,並用手槍指嚇事主要財物,匪徒得手後,坐上接應汽車逃走,兩個疑犯都是非洲裔,年約25至35歲。

