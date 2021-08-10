舊金山發生多宗持械劫案 3受害人為亞裔（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

過去幾天，舊金山（三藩市）也發生多宗持械搶劫案，有3宗案件的受害人為亞裔，其中一名亞裔男人更被槍傷。

8月6日上週五下午約3點，在Excelsior區Munich街400號路段，兩個20至30歲的非洲裔男人強行進入一個住宅，當時屋內有一名37歲女人和一名10女童，兩人都是亞裔，其中一個匪徒用槍指嚇女事主，另一人就在屋內搜掠，搶走頸鍊後逃去。

8月7日週六晚接近午夜，在Mission區Capp街600號路段，兩個年約20歲的匪徒行近一名23歲亞裔男人，要求財物，男事主拒絕，其中一名匪徒向事主開槍之後離開，事主受傷送院，無生命危險。

8月8日週日晚上10點，在Berry街100號路段，一名54歲亞裔男人坐在車內，一個非洲裔男人行近，並用手槍指嚇事主要財物，匪徒得手後，坐上接應汽車逃走，兩個疑犯都是非洲裔，年約25至35歲。

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