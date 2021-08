拜登萬億基建方案兩黨最後版本將提交參院全院表決

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院周日晚結束辯論拜登政府提出1萬億元的基建計劃方案的兩黨最後版本,稍後全院會表決。

參議院周日晚以69票對28票的表決結果同意結束辯論,消息指,全院最快會在周二表決這項長達2,700頁的法案兩黨版本,主流媒體指出,有兩黨支持,法案將順利過關,然後提交眾議院審議。

參議員的辯論重點是如何支付這麼龐大開支的基建計劃,另外有參議員提出修訂議案,要打擊虛擬貨幣的逃稅問題,修訂議案要求虛擬貨幣的證券商,要向國稅局提交更多資料,但白宮擔心,此舉將會製造很大的漏洞。

虛擬貨幣交易商協會就批評,議員提出的修訂案,是反科技和反創新,將會對美國整個虛擬貨幣生態系統帶來災難。

也有參議員關注,眾議長普洛西繼續堅持將這項基建計劃方案,與民主黨提出的3.5萬億元預算開支法案綑綁一起。

普洛西表示,除非參議院表決通過一項預算和好法案來解決有關社會福利的基建項目,否則眾議院不會表決。

