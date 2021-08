參院通過一萬億元基建方案 送交眾院表決

【KTSF】

國會參議院全院周二表決通過兩黨妥協版本1萬億元的龐大基建計劃方案,法案稍後會提交眾議院審議。

參議院全院周二以69票對30票,兩黨都同意的大比數票表決通過1萬億元的基建計劃方案,投贊成票的參議員除了民主黨人之外,包括共和黨領袖麥康尼,以及另外18名共和黨人。

這個基建計劃方案,主要是重建和翻新全美日久失修殘舊的道路橋梁、港口、機場、水資源和碼頭,甚至提升寬頻網絡設施等,也是超過十年來,聯邦最大筆投資在基建設施,以及應對全球的氣候變化問題。

單是聯邦新的撥款開支,就達到5,500億元,其中修橋築路佔1,100億元,機場建設佔250億元,擴大高速寬頻上網服務就佔650億元。

這項基建法案跟著轉到眾議院審議,不過法案轉到眾議院辯論時,可能遇到阻滯,因為眾議長普洛西和接近100名民主進步派黨團的眾議員揚言,他們不會表決這項基建法案,除非和直至參議院表決通過另一個總值3.5萬億元的預算開支法案為止,參議員已開始審議該項預算開支法案。

至於如何支付這筆龐大的基建撥款呢? 有分析指出,政府很大可能要大舉借貸,國會預算辦公室曾經表示,這項基建計劃的立法,估計將會令聯邦赤字在未來十年增加2,560億元。

