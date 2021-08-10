兒科醫生對Reid-Hillview機場附近兒童血液含鉛量過高表關切（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

兩名兒科醫生周一出面，對於東聖荷西Reid-Hillview機場附近兒童血液含鉛量達到危險水平的問題表達強烈關切，並呼籲當局採取行動，包括加速關閉該機場。

兩位資深兒科醫生周一刻意選在位於東聖荷西的Reid-Hillview機場召開記者會，在小型飛機來來去去中，討論鉛對於兒童身體和腦部發展可能造成的危害。

聖塔克拉拉谷醫學中心兒科醫生Stephen Harris說：「這個研究分析十年量的資料，顯示我們這裡孩童體內鉛含量，相當於密歇根州Flint地區超於基本線增加的水平。」

兒科醫生Ranjani Chandramouli說：「我們立即要應對，否則就會太遲，無法糾正錯誤，很重要的是早期發現兒童體內鉛水平，以免兒童發生神經發展障礙導致的精神殘疾。」

Santa Clara縣上週發表的一項多達131頁的報告顯示，Reid-Hillview機場附近的孩童血液含鉛量增加，達到危險水平。

報告收集了2011年至2020年十年期間住在該機場附近未滿18歲人士的1.7萬份血液樣本，發現住在機場順風方向的兒童，血液中的鉛含量，比住在逆風方向的兒童高出許多，每分升增加0.4微克含量，而先前密歇根州Flint水危機時，鉛含量是每分升增加0.35至0.4微克。

研究還發現，住得離機場愈近，體內含鉛量愈高。

行醫超過30年的聖塔克拉拉谷醫學中心兒科醫生Stephen Harris指出，過去談到鉛汙染，大家會想到跟接觸含鉛汽油、含鉛油漆等有毒物質有關，不過這些都已經被排除在民眾生活，這次調查發現的汙染源，跟機場小型飛機，包括直升機和活塞發動機飛機所使用的含鉛燃油有關。

Harris說：「我們今天要說的是下一步，預防接觸到鉛，要確保公民、居民、兒童，以及活在Reid-Hillview機場陰影下的所有人，不再接觸到這些小飛機燃料所放出的鉛。」

醫生指出，儘管這些燃油含鉛量並未超標，但鉛的問題是，即使很少量，都可能對人體造成永久性的傷害。

Harris說：「這會影響他們腦部發育，簡單說，根本沒有所謂安全水平。」

Chandramouli說：「我們知道鉛會影響人體幾乎所有器官，會影響你的內分泌系統、血液循環系統、心臟和腎臟、腸胃消化系統，而最悲慘的影響，是對神經發育的影響。」

醫生又警告，鉛引發的危害，兩歲以下兒童最為脆弱。

Chandramouli說：「因為腦血管障壁尚未完全發育，鉛很容易從臉部傳播到腦部。」

醫生表示，不確定鉛污染的確實途徑，研判可能是小飛機燃油的鉛外洩在空氣中，然後覆蓋到物體表面，孩童們接觸物體表現後，又將鉛吃下肚。

他們呼籲當局應盡速採取行動，將可能的鉛汙染源排除，包括加速將該機場提前關閉，以及禁止燃油含鉛等。

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