兒科醫生對Reid-Hillview機場附近兒童血液含鉛量過高表關切（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

兩名兒科醫生周一出面,對於東聖荷西Reid-Hillview機場附近兒童血液含鉛量達到危險水平的問題表達強烈關切,並呼籲當局採取行動,包括加速關閉該機場。

兩位資深兒科醫生周一刻意選在位於東聖荷西的Reid-Hillview機場召開記者會,在小型飛機來來去去中,討論鉛對於兒童身體和腦部發展可能造成的危害。

聖塔克拉拉谷醫學中心兒科醫生Stephen Harris說:「這個研究分析十年量的資料,顯示我們這裡孩童體內鉛含量,相當於密歇根州Flint地區超於基本線增加的水平。」

兒科醫生Ranjani Chandramouli說:「我們立即要應對,否則就會太遲,無法糾正錯誤,很重要的是早期發現兒童體內鉛水平,以免兒童發生神經發展障礙導致的精神殘疾。」

Santa Clara縣上週發表的一項多達131頁的報告顯示,Reid-Hillview機場附近的孩童血液含鉛量增加,達到危險水平。

報告收集了2011年至2020年十年期間住在該機場附近未滿18歲人士的1.7萬份血液樣本,發現住在機場順風方向的兒童,血液中的鉛含量,比住在逆風方向的兒童高出許多,每分升增加0.4微克含量,而先前密歇根州Flint水危機時,鉛含量是每分升增加0.35至0.4微克。

研究還發現,住得離機場愈近,體內含鉛量愈高。

行醫超過30年的聖塔克拉拉谷醫學中心兒科醫生Stephen Harris指出,過去談到鉛汙染,大家會想到跟接觸含鉛汽油、含鉛油漆等有毒物質有關,不過這些都已經被排除在民眾生活,這次調查發現的汙染源,跟機場小型飛機,包括直升機和活塞發動機飛機所使用的含鉛燃油有關。

Harris說:「我們今天要說的是下一步,預防接觸到鉛,要確保公民、居民、兒童,以及活在Reid-Hillview機場陰影下的所有人,不再接觸到這些小飛機燃料所放出的鉛。」

醫生指出,儘管這些燃油含鉛量並未超標,但鉛的問題是,即使很少量,都可能對人體造成永久性的傷害。

Harris說:「這會影響他們腦部發育,簡單說,根本沒有所謂安全水平。」

Chandramouli說:「我們知道鉛會影響人體幾乎所有器官,會影響你的內分泌系統、血液循環系統、心臟和腎臟、腸胃消化系統,而最悲慘的影響,是對神經發育的影響。」

醫生又警告,鉛引發的危害,兩歲以下兒童最為脆弱。

Chandramouli說:「因為腦血管障壁尚未完全發育,鉛很容易從臉部傳播到腦部。」

醫生表示,不確定鉛污染的確實途徑,研判可能是小飛機燃油的鉛外洩在空氣中,然後覆蓋到物體表面,孩童們接觸物體表現後,又將鉛吃下肚。

他們呼籲當局應盡速採取行動,將可能的鉛汙染源排除,包括加速將該機場提前關閉,以及禁止燃油含鉛等。

