【KTSF 嚴劍蓉報導】

聖荷西警方拘捕3個幫派成員,這幾人涉嫌與多宗劫車、槍擊和盜竊等暴力罪案有關。

聖荷西警方表示,今年2月以來,有多宗暴力罪案都與聖荷西一群人有關,警方指這群人是一個活躍的街頭幫派的成員,與至少10宗暴力罪案有關,包括劫車、槍擊、偷車和盜竊等等.

搶劫、反黑和襲擊組探員聯同特別行動組的警員,本月3號採取行動,搜查多個地點,並拘捕3個男人,年齡介乎19至23歲,全部是聖荷西居民。

行動中,警方搜獲多支槍、子彈、防彈背心、毒品和賊贓,3個疑犯被羈押於Santa Clara縣監獄。

當局呼籲有更多資料的民眾同警方聯絡,匿名舉報熱線電話:(408) 947- 7867。

