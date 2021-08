【KTSF 嚴劍蓉報導】

南灣Palo Alto一名亞裔男人,為了拯救遇溺的孩子,在猶他州Lake Powell遇溺身亡。

國家公園局證實,死者是49歲Phil Chiang,當局指上週四下午一點幾,事主一家四口租船遊湖,其間兩名孩子沒有穿救生衣就跳落水游泳,其中一名孩子開始在水中爭扎,Chiang立即跳下拯救孩子。

兩個孩子返回船上後,Chiang就沉下,當局指他當時也沒有穿救生衣。

附近幾艘船的人合力在水下找到Chiang,但已經是最少10分鐘後,施行心肺復甦也無效。

