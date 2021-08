奧克蘭聯合校區學生周一返回教室上課（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

奧克蘭(屋崙)聯合校區的學生周一返回了教室,這是17個月居家隔離之後,學生們第一天返校,奧克蘭市長Libby Schaaf和加州教育總監Tony Thurmond周一親自視察學生回到教室,接受面對面教學。

加州教育總監Tony Thurmond說:「這是學生的重要時刻,他們應享有面對面教學,儘管我們仍面對變種病毒的諸多挑戰,這個校區和其它校區一樣,保證提供學生所需,並實施所有安全措施,確保學生可以繼續學習。」

返校第一天,孩子們心裡的想法如何呢?臉上掛著大大的微笑,背著書包返回校園,有的學生有父母陪同在側,在返校之前,記者採訪到了4年級學生Kadari和他的祖母。

Kadari說:「很壞,為什麼不好呢?在家學習讓我感到壓力,以及焦慮等。」

學生家長Mary Simonton說:「他們在家無法獲得所需的一切,他們需要返校,理解老師所授的知識,我更喜歡讓他們返校,因為在家難以保持專注。」

周一早上,Kadari和他的祖母在學校受到了老師們的歡迎,儘管現在大部分學生回到了校園,但是奧克蘭聯合校區表示,仍有幾百名學生在今年選擇上網課。

隨著面對面授課而來的是更多對情緒、對健康和安全的關注,奧克蘭聯合校區的一些老師們表示,他們感到恢復面對面授課是不安全的,特別是在Delta變種毒株繼續肆虐,而且孩子們現在還沒有接種疫苗的情況之下,對此,奧克蘭聯合校區要求恢復面對面授課的教職員工和學生全部戴口罩。

