奧克蘭聯合校區學生周一返回教室上課（視頻）

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奧克蘭（屋崙）聯合校區的學生周一返回了教室，這是17個月居家隔離之後，學生們第一天返校，奧克蘭市長Libby Schaaf和加州教育總監Tony Thurmond周一親自視察學生回到教室，接受面對面教學。

加州教育總監Tony Thurmond說：「這是學生的重要時刻，他們應享有面對面教學，儘管我們仍面對變種病毒的諸多挑戰，這個校區和其它校區一樣，保證提供學生所需，並實施所有安全措施，確保學生可以繼續學習。」

返校第一天，孩子們心裡的想法如何呢？臉上掛著大大的微笑，背著書包返回校園，有的學生有父母陪同在側，在返校之前，記者採訪到了4年級學生Kadari和他的祖母。

Kadari說：「很壞，為什麼不好呢？在家學習讓我感到壓力，以及焦慮等。」

學生家長Mary Simonton說：「他們在家無法獲得所需的一切，他們需要返校，理解老師所授的知識，我更喜歡讓他們返校，因為在家難以保持專注。」

周一早上，Kadari和他的祖母在學校受到了老師們的歡迎，儘管現在大部分學生回到了校園，但是奧克蘭聯合校區表示，仍有幾百名學生在今年選擇上網課。

隨著面對面授課而來的是更多對情緒、對健康和安全的關注，奧克蘭聯合校區的一些老師們表示，他們感到恢復面對面授課是不安全的，特別是在Delta變種毒株繼續肆虐，而且孩子們現在還沒有接種疫苗的情況之下，對此，奧克蘭聯合校區要求恢復面對面授課的教職員工和學生全部戴口罩。

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