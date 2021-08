奧克蘭劫案見義勇為男子中槍受傷 僑社領袖讚揚是英雄（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

奧克蘭(屋崙)華埠週末光天化日下又再發生暴力持槍搶劫案,兩名蒙面疑犯懷疑在搶劫兩名華裔女性時,向見義勇為的好心人開槍,一名華裔男子手臂中槍受傷,另一名華裔男子亦被疑犯打傷,奧克蘭華埠商會主席陳錫澎形容,見義勇為的年輕男子是社區英雄。

陳錫澎說:「基本上星期六事件中的兩名傷者,沒有生命危險,尤其是中槍的英勇朋友,應該無大礙,但始終受槍傷,其實都是很嚴重,我希望代表社區多謝他,希望他盡快康復,同時社區希望幫他籌款,不單是感謝他,也因為相信有一段時間,在工作上和生活上,我們希望社區做一點貢獻,幫助他。」

發於前日週六下午約兩時,在奧克蘭華埠8街夾Franklin街一間海味店前,閉路電視拍到案發過程,多名年輕華裔男女在步行時,兩名持槍蒙面男子突然從後企圖搶走,兩名華裔女子的手袋。

同行一名華裔男子及另一名路過的華裔男子見狀,隨即上前協助,糾纏期間,現場傳出兩下槍聲,該名路過的好心人被匪徒開槍打中,倒地受傷。

而另一名男子最終協助女事主,搶回一個手袋,不過他就被匪徒用槍打傷頭部,匪徒其後登上一輛,接應的私家車逃去無蹤,警方尚未拘捕任何人。

從另一段片段所見,見義勇為的男子左臂不斷流血。

陳錫澎說:「可以講是無法無天,光天化日下,有這麼多行人都可以去搶劫,是嚴重的問題,我個人和社區都很憤怒,對於這些賊人如此猖狂來到華埠。」

陳錫澎表示,目前懸紅5千元,希望將賊人繩之於法。

面對日益嚴重的暴力搶劫案,陳錫澎希望,州政府撥多一些資源,幫助奧克蘭增加警力,同時要著手解決,立法和司法程序的問題。

陳錫澎說:「立法和司法程序有很大問題,因為有很多罪犯被警察抓了之後,法庭或地檢處很快釋放他,不是同一天的話,可能第二天就釋放,所以一定要真正解決這問題,否則抓了又放,所以賊人如此放肆,日光日白都出來搶劫,還要開槍傷人。」

他希望政府會立法嚴懲這些罪犯。

