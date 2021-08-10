奧克蘭劫案見義勇為男子中槍受傷 僑社領袖讚揚是英雄（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

奧克蘭（屋崙）華埠週末光天化日下又再發生暴力持槍搶劫案，兩名蒙面疑犯懷疑在搶劫兩名華裔女性時，向見義勇為的好心人開槍，一名華裔男子手臂中槍受傷，另一名華裔男子亦被疑犯打傷，奧克蘭華埠商會主席陳錫澎形容，見義勇為的年輕男子是社區英雄。

陳錫澎說：「基本上星期六事件中的兩名傷者，沒有生命危險，尤其是中槍的英勇朋友，應該無大礙，但始終受槍傷，其實都是很嚴重，我希望代表社區多謝他，希望他盡快康復，同時社區希望幫他籌款，不單是感謝他，也因為相信有一段時間，在工作上和生活上，我們希望社區做一點貢獻，幫助他。」

發於前日週六下午約兩時，在奧克蘭華埠8街夾Franklin街一間海味店前，閉路電視拍到案發過程，多名年輕華裔男女在步行時，兩名持槍蒙面男子突然從後企圖搶走，兩名華裔女子的手袋。

同行一名華裔男子及另一名路過的華裔男子見狀，隨即上前協助，糾纏期間，現場傳出兩下槍聲，該名路過的好心人被匪徒開槍打中，倒地受傷。

而另一名男子最終協助女事主，搶回一個手袋，不過他就被匪徒用槍打傷頭部，匪徒其後登上一輛，接應的私家車逃去無蹤，警方尚未拘捕任何人。

從另一段片段所見，見義勇為的男子左臂不斷流血。

陳錫澎說：「可以講是無法無天，光天化日下，有這麼多行人都可以去搶劫，是嚴重的問題，我個人和社區都很憤怒，對於這些賊人如此猖狂來到華埠。」

陳錫澎表示，目前懸紅5千元，希望將賊人繩之於法。

面對日益嚴重的暴力搶劫案，陳錫澎希望，州政府撥多一些資源，幫助奧克蘭增加警力，同時要著手解決，立法和司法程序的問題。

陳錫澎說：「立法和司法程序有很大問題，因為有很多罪犯被警察抓了之後，法庭或地檢處很快釋放他，不是同一天的話，可能第二天就釋放，所以一定要真正解決這問題，否則抓了又放，所以賊人如此放肆，日光日白都出來搶劫，還要開槍傷人。」

他希望政府會立法嚴懲這些罪犯。

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