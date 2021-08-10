紐約州州長Andrew Cuomo在性騷擾指控下宣布辭職（視頻）

【KTSF】
被多名女性指控性騷擾的紐約州州長Andrew Cuomo，周二發表電視講話宣布辭職。
現年63歲的Cuomo在講話中稱，他從未有意造出對女性不敬的行為，但對抗這些「出於政治的攻擊」，將會令紐約州陷入持續數月的亂局，而他不希望成為始作俑者。
他說最恰當的做法，就是退下來，讓政府做政府的事。
Cuomo隸屬民主黨，已出任3屆紐約州長，辭職將於兩周後生效。
紐約州檢察長早前公布調查結果，指控Cuomo曾性騷擾至少11名女性，包括在女性不情願下親吻對方，不當觸摸女性的胸部和臀部，談及她們的外表和性生活，調查結果公布後，紐約州議會已籌謀對Cuomo展開彈劾。
Cuomo下台後，62歲民主黨副州長Kathy Hochul將接任紐約州州長一職，成為首位女性出任該職位。
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