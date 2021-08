紐約州州長Andrew Cuomo在性騷擾指控下宣布辭職（視頻）

【KTSF】

被多名女性指控性騷擾的紐約州州長Andrew Cuomo,周二發表電視講話宣布辭職。

現年63歲的Cuomo在講話中稱,他從未有意造出對女性不敬的行為,但對抗這些「出於政治的攻擊」,將會令紐約州陷入持續數月的亂局,而他不希望成為始作俑者。

他說最恰當的做法,就是退下來,讓政府做政府的事。

Cuomo隸屬民主黨,已出任3屆紐約州長,辭職將於兩周後生效。

紐約州檢察長早前公布調查結果,指控Cuomo曾性騷擾至少11名女性,包括在女性不情願下親吻對方,不當觸摸女性的胸部和臀部,談及她們的外表和性生活,調查結果公布後,紐約州議會已籌謀對Cuomo展開彈劾。

Cuomo下台後,62歲民主黨副州長Kathy Hochul將接任紐約州州長一職,成為首位女性出任該職位。

