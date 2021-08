【KTSF】

大約4星期前起火的Dixie山火,至今已經焚毀接近50萬英畝林木,目前只有大約兩成受控。

數以千計的居民被迫撤離,有消息指,山火可能是大樹倒下時,跌在PG&E電纜上所引起,火場周一天氣轉晴,有助救火工作。

加州消防表示,大火已經焚毀近49萬英畝林木,不及去年差不多同期起火的8月複合山火的一半面積,該大火焚毀了超過100萬英畝林木。

另外,Placer縣的消防人員撲滅River山火取得進展,當局已經撤銷撤離令,即時居民和動物可以團聚。

River山火火場面積2.6萬英畝,大火目前六成受控,消防人員預計到星期五可以全面控制火場。

