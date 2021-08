全美不少校區在疫情惡化下開學 佛州成重災區（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州成為全國新型肺炎疫情的重災區,當地不少校區將會在這個星期開學,但新症和住院人數就不斷創新高,衛生專家繼續呼籲還未接種疫苗的人盡快接種疫苗。

全國不少校區都陸續開學,Austin獨立校區總監Stephanie Elizalde說:「是安全的,只是不是最安全。」

至於怎樣保護學童不會感染傳染力更強的Delta變種,則意見紛紜。

聯邦教育部長Miguel Cardona說:「我雖然明白不想戴口罩的論據,因我們疲倦,但無疑師生安全是最首要的。」

有至少7個州禁止強制戴口罩法令。

南卡羅萊納州州長Henry McMaster說:「根據州法例,我們不會在公校強制戴口罩。」

但種種跡象顯示疫情在惡化,住院和死亡率在過去兩星期幾乎上升一倍。

德州一名感染新型肺炎的11個月大女嬰,要由直升機送院治療,因為休斯敦兒童醫院已經爆滿。

女嬰的母親Estefani Lopez說:「這令我很生氣,因大家都認為,新型肺炎是個玩笑,它並非玩笑,而是非常非常嚴重。」

全國的新型肺炎新症數字也是6個月以來最差,佛州病例更是創新高。

喬治華盛頓大學醫學教授Jonathan Reiner說:「佛州數字高到我認為,若佛州是另一個國家,我們會考慮禁止佛州的人來美國。」

雖然近日接種疫苗的人也在增加,但專家仍然擔心會有新的變種病毒,呼籲未接種疫苗的人要盡快打疫苗。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「若你給疫苗繼續變化的機會,你將導致一個漏洞,我們可能會有更嚴重的變種,那變種或可以避開疫苗的保護。」

另一方面,聯邦食品藥物管理局(FDA)可能會在幾個星期內全面批准使用Pfizer的疫苗,根據Kaiser家庭基金一個民調顯示,每10名未打疫苗的成年人當中,有超過3個人表示,如果疫苗獲得全面批准,他們很有可能會去打疫苗。

