【有線新聞】

美國近日疫情回升至2月水平。軍方將於下月中前,要求全體軍人必須接種疫苗。

美國軍方超過130萬成員中,有約64%完成接種疫苗。國防部考慮到,難以調動無打針的人到其他國家,而一旦有大批士兵染病亦會影響行動能力,會在九月中前強制全部成員打針。

國防部長奧斯汀說,只要藥管局正式通過使用輝瑞疫苗,就會尋求總統許可,規定士兵要接種疫苗。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。