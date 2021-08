東灣公車AC Transit開通新線路（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

從周一開始,東灣公車AC Transit開通了一條新線路,78線公車現在可以為往返於阿拉米達縣和舊金山碼頭的乘客,提供便捷的運輸。

想要搭乘全新的AC Transit78線公車,您可以將奧克蘭市的Fruitvale捷運站作為起點。

如果乘客使用Clipper卡,還可以獲得搭乘渡輪的優惠,搭乘渡輪後乘客可免費坐78線,而乘坐78縣後搭渡輪的話,成人需付車票2.25元,孩童票價為1.12元。

AC Transit在未來一年內將會根據試運行項目,來監控這條新線路的需求。

根據AC Transit網站顯示,78線星期一至五運行,途經奧克蘭Santa Clara大道、阿拉米達市政府、Mastick老人中心,以及阿拉米達社區學院等地,終點為阿拉米達縣的Seaplane渡輪碼頭。

最早一班可讓乘客趕上早上6點半前往舊金山的渡輪,最晚一班可在阿拉米達迎接乘坐10點40分由舊金山發往阿拉米達的渡輪。

