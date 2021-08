【有線新聞】

世衛表示,一旦用於命名變種病毒的希臘字母用盡,考慮改用星座命名。

現時世衛已用11個希臘字母命名變種病毒,世衛高層向英國《每日電訊報》透露病毒不斷變種,24個希臘字母可能並不足夠,正研究其他命名方式,現時傾向以星座來命名。

她又指在三個情況下,有機會產生高危的變種病毒,包括高傳染地區、動物之間和疫苗接種率高,但病毒仍廣泛傳播的地區,因此不能單靠疫苗防疫。

