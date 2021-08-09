美國周六新增10萬新症 創2月以來新高

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美國的疫情正經歷另一波爆發，星期六單日新增超過10萬宗確診，創下自2月份以來的新高，這主要是Delta變種病毒在未接種疫苗人士當中傳播，全美至今尚有一半人未接種疫苗，有衛生專家擔心，病毒不斷擴散，或者會再變種，成為傳播性更高、更危險的病毒。

美國正面臨另一波疫情，住院人數不段攀升，尤其是南部一些疫苗接種率低的社區。

白宮抗疫專家Anthony Fauci醫生指，新冠病毒不斷變異，由初期強大但傳染性還未算高的病毒，轉變成今天傳染性極高的Delta變種病毒。

根據Johns Hopkins大學的數據顯示，美國平均每日新增10萬宗確診，是2月份以來的新高。

有衛生專家表示，如果當初能更有效幫助更多的人接種疫苗，相信Delta變種病毒對美國的影響不會那麼嚴重，現在我們正為此付出代價。

全美有大約一半人未接種疫苗，Fauci醫生指，病毒不斷傳播，遲早有可能再衍生出另一種變種病毒，強度隨時超越疫苗的有效性。

新冠病毒由去年1月至今，已經造成全美約61萬6千人死亡。

有教堂牧師表示，過去10天，教會裡已有10人死於新冠病毒，其中4人不足35歲，全部都是健康的人，唯一問題是全部人都未接種疫苗。

Fauci醫生指，希望未來幾星期，疫苗能夠獲得聯邦食藥署（FDA）全面的批准，相信到時會鼓勵更多商戶及機構推行全面接種疫苗的規定。

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