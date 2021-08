美國周六新增10萬新症 創2月以來新高

【KTSF】

美國的疫情正經歷另一波爆發,星期六單日新增超過10萬宗確診,創下自2月份以來的新高,這主要是Delta變種病毒在未接種疫苗人士當中傳播,全美至今尚有一半人未接種疫苗,有衛生專家擔心,病毒不斷擴散,或者會再變種,成為傳播性更高、更危險的病毒。

美國正面臨另一波疫情,住院人數不段攀升,尤其是南部一些疫苗接種率低的社區。

白宮抗疫專家Anthony Fauci醫生指,新冠病毒不斷變異,由初期強大但傳染性還未算高的病毒,轉變成今天傳染性極高的Delta變種病毒。

根據Johns Hopkins大學的數據顯示,美國平均每日新增10萬宗確診,是2月份以來的新高。

有衛生專家表示,如果當初能更有效幫助更多的人接種疫苗,相信Delta變種病毒對美國的影響不會那麼嚴重,現在我們正為此付出代價。

全美有大約一半人未接種疫苗,Fauci醫生指,病毒不斷傳播,遲早有可能再衍生出另一種變種病毒,強度隨時超越疫苗的有效性。

新冠病毒由去年1月至今,已經造成全美約61萬6千人死亡。

有教堂牧師表示,過去10天,教會裡已有10人死於新冠病毒,其中4人不足35歲,全部都是健康的人,唯一問題是全部人都未接種疫苗。

Fauci醫生指,希望未來幾星期,疫苗能夠獲得聯邦食藥署(FDA)全面的批准,相信到時會鼓勵更多商戶及機構推行全面接種疫苗的規定。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。