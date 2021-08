聯合國氣候變化報告指升溫1.5度難逆轉 籲加緊應對

【有線新聞】

聯合國委員會發表氣候變化報告,表明幾乎不可能達成巴黎協定目標,把升溫幅度遏抑於1.5度內,部分影響已不能逆轉,呼籲各國立即行動,避免最壞情況。

南歐和美國仍然未受控的火災、西歐和中國上月的水災、北美州再早一個月的破紀錄熱浪,全球各地近期接連受到各類極端天氣侵襲。

聯合國轄下數百名專家組成的政府間氣候變化專門委員會,審視過萬份研究後發表報告,表明人類活動加劇種種極端天氣。警告如不立即大幅減排,全球氣溫升幅將於未來20年達到甚至超越攝氏1.5度警戒線,這個巴黎氣候協定中致力控制的暖化幅度。

聯合國環境署執行主任安德森表示:「世界聽而不聞、世界聽而不行,氣候變化便成當下難題,無人能獨善其身且劣勢日益加劇。」

報告指地球表面氣溫,過去10年較19世紀後期升了1.09度,海洋酸化、冰川融化等影響已經無法逆轉。但只要於2050年達至零排放,即使無法擺脫漸趨常見的極端氣候,仍可以避免最壞情況。

相反若碳排放維持於目前水平,地球氣溫到本世紀末將上升2.7度。相關報告每7年發表一次,但今次尤其重要,因為2020至2030年被視為扭轉碳排放的關鍵時期,今次是最後機會,於超越1.5度警戒線前真正影響各國政策,聯合國10月將再召開氣候變化會議商討對策。