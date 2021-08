【KTSF 馮政浩報導】

洛杉磯以南橙縣一間警局門外發生槍擊警員事件,疑犯中槍身亡。

槍擊事件星期五晚上在橙縣的La Habra警察局門口發生,消息指,警方接報有公路暴力事故,警員根據指示到達警局門外,之後發生槍擊.

被指是疑犯的一名男子中槍,當場死亡,而一名警員就受到槍傷,送到醫院治療,情況危殆但穩定.

消息指,警察當時在現場搜查一輛汽車,附近居民表示,聽到有3到5聲槍響。

橙縣地檢處指出會進行獨立調查,當局指這個是涉及警員開槍的標準程序。

