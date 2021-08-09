舊金山新冠病毒住院人數比6月時高8倍

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有專家表示，舊金山（三藩市）現時因感染新冠病毒而住院的人數，比6月時高出8倍，而且這波疫情未達到最高峰，即使是已接種完整疫苗的人士，都應該小心針後感染個案。

舊金山加大（UCSF）傳染病學教授陳子平醫生（Peter Chin-Hong）表示，現時九成的確診個案都是Delta變種病毒病例，Delta是最高傳染性，比一般新冠病毒的病毒數量高出1,000倍，其中更加生出Delta Plus變種病毒株。

醫生表示，即使你已經接種了完整疫苗，在多人不戴口罩的室內環境下都有染疫風險，尤其是酒吧，建議民眾在例如戲院，盡量不要脫下口罩食爆谷，至於在戶外聚會，以及在室內用餐仍然屬於安全。

有孕婦指她仍然會繼續戴口罩，保護胎兒以及孩子，因為孩子未夠大打疫苗，另外有大學生表示，今年都盡量會少去人多派對和演唱會等。

至於Delta變種新冠病毒同一般的新冠病毒病徵又無不同呢？醫生表示，感染Delta的徵症，包括喉嚨痛、流鼻水、嗅覺受損、打噴嚏都是病徵之一，有民眾誤以為只是傷風或鼻敏感，其實是針後感染。

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