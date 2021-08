舊金山新冠病毒住院人數比6月時高8倍

【KTSF】

有專家表示,舊金山(三藩市)現時因感染新冠病毒而住院的人數,比6月時高出8倍,而且這波疫情未達到最高峰,即使是已接種完整疫苗的人士,都應該小心針後感染個案。

舊金山加大(UCSF)傳染病學教授陳子平醫生(Peter Chin-Hong)表示,現時九成的確診個案都是Delta變種病毒病例,Delta是最高傳染性,比一般新冠病毒的病毒數量高出1,000倍,其中更加生出Delta Plus變種病毒株。

醫生表示,即使你已經接種了完整疫苗,在多人不戴口罩的室內環境下都有染疫風險,尤其是酒吧,建議民眾在例如戲院,盡量不要脫下口罩食爆谷,至於在戶外聚會,以及在室內用餐仍然屬於安全。

有孕婦指她仍然會繼續戴口罩,保護胎兒以及孩子,因為孩子未夠大打疫苗,另外有大學生表示,今年都盡量會少去人多派對和演唱會等。

至於Delta變種新冠病毒同一般的新冠病毒病徵又無不同呢?醫生表示,感染Delta的徵症,包括喉嚨痛、流鼻水、嗅覺受損、打噴嚏都是病徵之一,有民眾誤以為只是傷風或鼻敏感,其實是針後感染。

