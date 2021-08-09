南加少年聲稱殺3人 遭警員開槍射傷

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接壤洛杉磯北部的San Bernardino市，上周四發生一宗涉及警員的開槍案，警方向一名13歲持槍的少年開槍，該名少年一度叫警員殺死他，又對警員開槍。

警方表示，上周四下午接報指，一名13歲少年自己報警，表示他殺死了3個人，他當時持槍身處在一個墳場，他向接線員表示，如果警員不殺死他，他就會開槍殺死警員，接線員更加聽到多發槍聲。

警員到場發現少年手持一枝上膛的手槍，而且帶備了額外子彈匣，警員最初打算跟少年談判，希望說服他投降，但是少年期間再開槍。

警方表示，警員之後一段時間不斷說服他放低手槍，但是少年並不服從，最後他將手槍指向警員的時候，警員就對他開槍，少年事後送院治療，案中無其他人受傷。

警方又證實，少年聲稱殺死3個人並非事實，警方檢獲他的手槍，以及大量子彈，相信少年有預謀長時間同警員對峙，動機未明。

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