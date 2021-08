南加少年聲稱殺3人 遭警員開槍射傷

【KTSF】

接壤洛杉磯北部的San Bernardino市,上周四發生一宗涉及警員的開槍案,警方向一名13歲持槍的少年開槍,該名少年一度叫警員殺死他,又對警員開槍。

警方表示,上周四下午接報指,一名13歲少年自己報警,表示他殺死了3個人,他當時持槍身處在一個墳場,他向接線員表示,如果警員不殺死他,他就會開槍殺死警員,接線員更加聽到多發槍聲。

警員到場發現少年手持一枝上膛的手槍,而且帶備了額外子彈匣,警員最初打算跟少年談判,希望說服他投降,但是少年期間再開槍。

警方表示,警員之後一段時間不斷說服他放低手槍,但是少年並不服從,最後他將手槍指向警員的時候,警員就對他開槍,少年事後送院治療,案中無其他人受傷。

警方又證實,少年聲稱殺死3個人並非事實,警方檢獲他的手槍,以及大量子彈,相信少年有預謀長時間同警員對峙,動機未明。

