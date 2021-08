舊金山奧克蘭有餐館員工接種疫苗後確診

【KTSF】

這一波疫情亦令灣區不少餐館面臨更大壓力,舊金山(三藩市)及奧克蘭(屋崙)相繼有餐館員工接種疫苗後出現確診個案,令餐館被逼要暫時關閉。

位於舊金山列治文區的摩洛哥餐廳Aziza,早前有一個感染新冠病毒的人來餐廳用膳,然後所有職員隨即接受檢測,結果發現3人確診。

餐廳老闆表示,他們一直跟足衛生指引,消毒所有東西,自3月份重開以來,規定所有職員必須接種疫苗,一直沒有任何問題,現在發生這種情況,實在很傷心,餐館計劃停業兩個半星期,預計損失75,000元,這段時間員工都沒有工資。

在日本埠的泰國餐廳Nari亦在停業當中,直到星期三,因為3名接種了疫苗的員工確診,Nari發聲明指,一名確診者無徵狀,另外兩人有輕微病徵,在8月11日重開前,會要求所有員工在檢測多兩次。

此外位於奧克蘭的Ramen Shop亦貼出告示,指一名已接種疫苗的員工確診,因此決定停業。

至今舊金山有78%的人已經完整接種疫苗,而住院人數激增,到8月3日為止,有103人住院,一個月前只有15人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。