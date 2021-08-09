舊金山奧克蘭有餐館員工接種疫苗後確診

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這一波疫情亦令灣區不少餐館面臨更大壓力，舊金山（三藩市）及奧克蘭（屋崙）相繼有餐館員工接種疫苗後出現確診個案，令餐館被逼要暫時關閉。

位於舊金山列治文區的摩洛哥餐廳Aziza，早前有一個感染新冠病毒的人來餐廳用膳，然後所有職員隨即接受檢測，結果發現3人確診。

餐廳老闆表示，他們一直跟足衛生指引，消毒所有東西，自3月份重開以來，規定所有職員必須接種疫苗，一直沒有任何問題，現在發生這種情況，實在很傷心，餐館計劃停業兩個半星期，預計損失75,000元，這段時間員工都沒有工資。

在日本埠的泰國餐廳Nari亦在停業當中，直到星期三，因為3名接種了疫苗的員工確診，Nari發聲明指，一名確診者無徵狀，另外兩人有輕微病徵，在8月11日重開前，會要求所有員工在檢測多兩次。

此外位於奧克蘭的Ramen Shop亦貼出告示，指一名已接種疫苗的員工確診，因此決定停業。

至今舊金山有78%的人已經完整接種疫苗，而住院人數激增，到8月3日為止，有103人住院，一個月前只有15人。

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