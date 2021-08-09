奧克蘭華埠兩匪打劫兩華裔女性 好心人相助遭槍擊（視頻）

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奧克蘭（屋崙）華埠周六光天化日下又再發生暴力持槍搶劫案，兩名蒙面疑犯懷疑在搶劫兩名華裔女性時，向見義勇為的好心人開槍，一名華裔男子手臂中槍受傷，另外疑犯亦涉嫌打傷另一名男子，疑犯其後坐上在旁等候的車輛逃走。

根據網上流傳的片段，多名年輕華裔男女在奧克蘭華埠步行時，兩名持槍蒙面男子突然從後企圖搶走兩名華裔女子的手袋。

同行一名華裔男子及另一名路過的華裔男子見狀，隨即上前協助，糾纏期間，該名路過的好心人懷疑被匪徒開槍打中，倒地受傷，現場消息指，案發時聽得兩下槍聲。

而另一名男子最終協助女事主搶回一個手袋，不過他就被匪徒用槍打傷頭部，匪徒其後登上一輛在旁等候的私家車逃去無蹤，警方尚未拘捕任何人。

從另一段片段所間，見義勇為的男子左臂不斷流血，男子的褲子上亦有血跡，救護員在旁協助止血，他送院時清醒。

警方表示，案件周六下午約兩時，在奧克蘭華埠8街夾Franklin街一間海味店前發生，除了涉嫌搶劫的兩名疑犯外，相信還有第三名匪徒負責開車接送，警方指，事件中兩名傷者清況穩定，沒有生命危險。

負責義務巡邏奧克蘭華埠的台山同鄉會社安隊得到警方的通知，指出懷疑涉案的汽車是一輛金色本田Accord私家車，車牌號碼為5ZWH024，有發現車輛的市民，請立即警方聯絡。

奧克蘭華埠過去一年發生多宗暴力搶劫及襲擊案，除了有義務巡邏隊外，奧克蘭警方近日已排遣6名警員專責巡邏華埠，不過似乎並未對匪徒起到阻嚇作用。

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