奧克蘭華埠兩匪打劫兩華裔女性 好心人相助遭槍擊（視頻）

奧克蘭(屋崙)華埠周六光天化日下又再發生暴力持槍搶劫案,兩名蒙面疑犯懷疑在搶劫兩名華裔女性時,向見義勇為的好心人開槍,一名華裔男子手臂中槍受傷,另外疑犯亦涉嫌打傷另一名男子,疑犯其後坐上在旁等候的車輛逃走。

根據網上流傳的片段,多名年輕華裔男女在奧克蘭華埠步行時,兩名持槍蒙面男子突然從後企圖搶走兩名華裔女子的手袋。

同行一名華裔男子及另一名路過的華裔男子見狀,隨即上前協助,糾纏期間,該名路過的好心人懷疑被匪徒開槍打中,倒地受傷,現場消息指,案發時聽得兩下槍聲。

而另一名男子最終協助女事主搶回一個手袋,不過他就被匪徒用槍打傷頭部,匪徒其後登上一輛在旁等候的私家車逃去無蹤,警方尚未拘捕任何人。

從另一段片段所間,見義勇為的男子左臂不斷流血,男子的褲子上亦有血跡,救護員在旁協助止血,他送院時清醒。

警方表示,案件周六下午約兩時,在奧克蘭華埠8街夾Franklin街一間海味店前發生,除了涉嫌搶劫的兩名疑犯外,相信還有第三名匪徒負責開車接送,警方指,事件中兩名傷者清況穩定,沒有生命危險。

負責義務巡邏奧克蘭華埠的台山同鄉會社安隊得到警方的通知,指出懷疑涉案的汽車是一輛金色本田Accord私家車,車牌號碼為5ZWH024,有發現車輛的市民,請立即警方聯絡。

奧克蘭華埠過去一年發生多宗暴力搶劫及襲擊案,除了有義務巡邏隊外,奧克蘭警方近日已排遣6名警員專責巡邏華埠,不過似乎並未對匪徒起到阻嚇作用。

