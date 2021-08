初步驗屍結果顯示Philip Kreycik死亡不涉他殺（視頻）

【KTSF】

阿拉米達縣警方公布失蹤跑者Philip Kreycik的初步驗屍結果出爐,確認死因不涉及他殺。

阿拉米達縣警局表示,Kreycik的初步驗屍結果沒有任何跡象顯示有他殺,遺體沒有創傷或是因傷害而受創的情況,目前縣警局還在等候毒物測試的結果,不排除死者可能碰上醫療緊急情況,由於屍體已經腐爛,有可能最終死因無法確定。

37歲的Kreycik是越野長跑好手,上月10日他獨自前往Pleasanton Ridge Regional Park跑步卻失蹤,遺體在上週二於公園內一處偏僻地帶被發現,但為什麼他會偏離步道,以及到底發生甚麼事,目前都還是未知。

他的太太和父母接受ABC7電視台訪問時說,當天Kreycik出門時並沒有感覺有甚麼危險,但很容易會出差錯,例如他走錯路線,偏離步道。

他的華裔妻子Jen Yao則談到,Kreycik手腕帶著生物計量手錶,相信手錶內的數據有助於取得更多訊息,以了解到底發生了甚麼。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。